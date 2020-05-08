شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تعرف على تطورات اتهام مدرب المنتخب بالتفويت بعد التهديد بالقضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت التصريحات المُثيرة التى أدلى بها أسامة نبيه، مهاجم الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق، عن رفضه التسجيل فى مرمى الزمالك حينما كان مُعاراً من الأبيض لصفوف غزل المحلة، تلقى ردود أفعال قوية فى الشارع الرياضى المصرى، لاسيما أنها تصريحات مثيرة وغريبة للغاية، فليس من المنطقى أن يُقدم لاعب كبير على هذا التصرف غير الرياضى، كما أنه ليس منطقياً أن يُجاهر بهذا الخطأ، وربما الخطيئة_ التاريخية.

فى التقرير التالى نلقى الضوء على توابع "قنبلة" أسامة نبيه وغلى التفاصيل:

س: من أين بدأت الأزمة المثيرة التى كان بطلها أسامة نبيه؟

ج: الأزمة بدأت حينما قال نبيه فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت أمس ،الخميس، "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك الأبيض، ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعد الكرة حتى لا أسجل فى شباك الأبيض".

س:كيف جاءت ردود أفعال تصريحات أسامة نبيه؟

ج:جاءت وكأنها قنبلة تم إلقاؤها فى الوسط الرياضى وأشعلته تماماً، رغم هدوء الأوضاع على خلفية تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا، وهاجم كثيرون _بما فيهم بعض الزملكاوية_ تصرف أسامة نبيه وتصريحاته، واتفق الجميع على أنه من الخطأ الكارثى أن يلعب مهاجم كبير وصاحب خبرة طويلة بمنطق "التفويت" والتواطؤ، فقد رفض أن يسجل وحرم فريقه من الفوز ببطولة بسبب انتمائه، وهذا أمر غير مقبول ويتعارض تماماً مع الروح الرياضية.

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كما تساءل البعض عن إمكانية تدخل انتماء أسامة نبيه للزمالك فى اختياراته وترشيحاته للمنتخب الوطنى الأول حينما كان مدرباً للفريق القومى برفقة الأرجنيتى هيكتور كوبر.

س:هل حاول أسامة نبيه توضيح موقفه من هذا التصريح الغريب؟

ج: حتى الآن لا.. ورغم هجوم الكثيرين عليه، خاصة من جانب نادى غزل المحلة الذى كان يمنحه عقداً وراتباً جيداً وقتها، إلا أن نبيه لم يوضح موقفه من هذه التصريحات ومن قبلها التصرف الذى يراه البعض تواطؤاً أو "تفويتا" غير مقبول من لاعب كبير بحجم أسامة نبيه.

س: ماذا عن موقف نادى غزل المحلة؟

ج: فجرت تصريحات أسامة نبيه الأوضاع فى قلعة الفلاحين وبين أروقة نادى غزل المحلة الذى أعلن مسئولوه أنهم بصدد إصدار بيان للرد على تصريحات أسامة نبيه الغريبة، وتم عقد اجتماع مجلس إدارة عبر الهاتف قبل انعقاد المجلس بشكل رسمي.

وتجهز إدارة غزل المحلة بياناً للرد على أسامة نبيه وأيضاً وجهة نظر النادى للرأى العام، كما يتم حالياً حصر الأموال التى حصل عليها أسامة نبيه خلال فترة لعبه لغزال المحلة تمهيداً لمطالبته برد هذه المبالغ أو دفع تعويض كبير بجانب تصعيد الأمر للقضاء.