شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شريف عبد الفضيل يستعيد ذكريات التدريب فى التتش ويعلق: "أحلى أيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد شريف عبد الفضيل، مدافع الأهلى الأسبق، عبر حسابه على إنستجرام ذكريات تدريباته باستاد التتش إبان وجوده لاعباً بالفريق الأحمر وعلق قائلا، "أحلى أيام".

على جانب آخر، قال شريف عبد الفضيل، إن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب سيعود بالخير على الأندية والمنتخب الوطنى.

وأكد عبد الفضيل أن قلة الاعتماد على الأجانب سيجبر الأندية على التنقيب على مواهبها فى قطاع الناشئين، موضحا أن ذلك سيمنح الشباب فرصة أكبر للتعبير عن قدراتهم.

وأشار نجم الأهلى الأسبق إلى أن اتحاد الكرة أخطأ فى توقيت إعلان القرار، خاصة أن معظم الأندية لديها أكثر من محترف ومرتبطين معهم بعقود.

وكان اتحاد الكرة السابق، برئاسة هانى أبو ريدة، قرر زيادة عدد اللاعبين الأجانب ليصبح 4 لاعبين، فضلا عن إمكانية قيد لاعب من شمال أفريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب مصري، على أن يكون ذلك لمدة موسم واحد فقط "الموسم الحال".

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وفى وقت سابق، وجه شريف عبد الفضيل رسالة لزميله حسام عاشور قائد المارد الأحمر الحالى عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، ونشر عبد الفضيل صورة تجمعه بعاشور وعلق قائلا، "‏كل الشكر والتقدير لحسام عاشور صاحب الإنجازات والبطولات على ما قدمه للنادى الأهلى، الذى سجل بجهده وأخلاقه اسمه بحروف من نور فى سجلات الأهلى ومن قبلها فى قلوب الأهلاوية، لكن سنة الحياة ستجعله خارج أسوار القلعة الحمراء، لكن مكانته فى قلوب الأهلاية لن تهتز كما كان مسمارا فى خط الوسط".

وعقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى اجتماعا مع حسام عاشور لبحث تجديد عقد اللاعب والذى ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الحالى وعرضت اللجنة على نجم وسط الفريق عرضاً يتضمن إقامة مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبى والمالى للاعب.

كما تضمن العرض، استعداد الأهلى تحمل كل تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادى خلال المرحلة المقبلة، وأكدت اللجنة لقائد الأهلى أن النادى لن يتأخر فى أى خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته فى المستقبل، بالإضافة للعمل فى قناة النادى مباشرة.

وكان أحد الوسطاء له دور فى تفاوض الزمالك مع حسام عاشور لمحاولة ضمه بعد تأخر الأهلى فى تجديد عقده، وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن حسام عاشور قائد الأهلى طلب الحصول على 10 ملايين جنيه سنوياً، من أجل التوقيع للنادى الأبيض، فى صفقة انتقال حر، حال التحرك بصورة رسمية لضمه، فهل يتفاوض مع غريمه التقليدى أم ينصاع لرغبة مسئولى القلعة الحمراء ويُنهى تاريخه مُعلنا اعتزاله فى قلعة الجزيرة؟.