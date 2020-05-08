شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يتحدى شقيقه إيهاب فى مباراة طاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى المعار إلى فريق الجونة، بالطاولة لمواجهة ملل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذى أجبر الملايين حول العالم على البقاء فى منازلهم.

وخاض أحمد ريان مباراة طاولة ضد شقيقه إيهاب فى منزلهما، كوسيلة للتسلية فى أمسية رمضانية.

وبعد تألقه مع فراعنة اللأولمبي ببطولة أمم فريقيا للشباب التى أقيمت فى مصر نوفمبر الماضي، وتوج بها المنتخب الوطني، يُناقش الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر إعادة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق فور انتهاء مدة إعارته للجونة بنهاية الموسم الجارى، لتدعيم هجوم الفريق بالشكل المطلوب.

يأتى تفكير الجهاز الفنى للأحمربعد قرار اتحاد الكرة الخاص بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال أفريقيا كمصرى.

وفاضل الجهاز الفنى للأهلى بين عدد من اللاعبين الأجانب لتدعيم خط الهجوم فى ظل رغبة فايلر فى التعاقد مع مهاجم أجنبى كأولوية أولى سواء إن كان يلعب فى مركز المهاجم الصريح أو الطرف المهاجم، إلا أن قرار الجبلاية عدل بشكل كبير من تفكير إدارة الكرة الحمراء، وجعل الجهاز الفنى يذهب للخيارات المحلية والتى يعد أبرزها حسام حسن مهاجم سموحة وطاهر محمد طاهر صانع العاب المقاولون وعبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى.

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ويضم الأهلى فى قائمته 5 لاعبين أجانب وهم أليو بادجى واليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجايى وعلى معلول بالإضافة لوليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، ما يعنى أنه حال رغبة الأهلى فى ضم لاعب أجنبى جديد فى الموسم الجديد سيكون مضطراً للاستغناء أو تسويق 4 لاعبين للإبقاء على 3 لاعبين أجانب فقط فى قائمة الفريق وفقاً للائحة اتحاد الكرة الذى أرسلها مسبقاً للأندية.