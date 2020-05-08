شكرا لقرائتكم خبر عن ليس كرة القدم فقط.. أندية City club تدشن أكاديميات لمختلف الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت أندية City club أن تضم الأكاديميات الخاصة بها مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط، حيث تضم الأكاديميات الخاصة بـ “City Club” فى الفروع المختلفة، أكاديميات لكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والتنس والسباحة والفنون القتالية مع الاستعانة بمدربين عالميين للألعاب المختلفة فى أكاديميات City club.

وتأتى الأكاديميات المختلفة التى دشنتها أندية City club لتضم الألعاب المختلفة من أجل التسهيل على الأعضاء ممارسة كافة الألعاب فى مكان واحد وتوسيع قاعدة الناشئين فى مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط.

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وتتواجد فروع أندية City Club فى المدن التالية: شبين الكوم والعاشر من رمضان وطنطا والعبور والزقازيق وكفر الشيخ وبنها وأسيوط وأسوان الجديدة وبنى سويف ودمياط وسوهاج ودمنهور والمنيا والسويس.

ويساهم تعدد فروع City Club فى مختلف محافظات جمهورية مصر العربية فى توسيع قاعدة المواهب ومنح الفرص الحقيقية لممارسة الرياضة بشكل احترافى وترفيهى بصورة أكبر للناشئين فى مختلف محافظات الجمهورية خاصة فى ظل توفير الإمكانيات المختلفة داخل فروع الـCity Club وبذلك سيكون لدى كافة العائلات المصرية فرصة أقوى فى الترابط الأسرى بالتجمع فى بيئة صحية واجتماعية سليمة لقضاء أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية، الاجتماعية، الترفيهية.

كما حرصت شركة ستادات القابضة على تسهيل السداد أمام الأعضاء وذلك من خلال إمكانية سداد قيمة العضوية بالتقسيط المريح على أن يتم السداد من خلال بنك CIB، بهدف توفير كل سبل الراحة للجماهير الراغبة فى الحصول على عضويات والاستفادة من هذه الطفرة الحقيقية فى الأندية المصرية اجتماعيا وإنشائيا وترفيهيا.