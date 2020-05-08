كريستيانو ينتظر لطفله الخامس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألمحت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، برسالة غامضة إلى أنها ربما تحمل طفلا جديدا لعائلة النجم البرتغالي.

جورجينا البالغة 26 عاما نشرت قبل الإقلاع لمغادرة جزيرة ماديرا البرتغالية بعد شهرين تقريبا والعودة إلى إيطاليا، صورة لها عبر خاصية “الستوري” على صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه “طفلة صغيرة”، ومعها صورة “قلب”، في إشارة إلى أنها تنتظر مولد طفلة من صديقها رونالدو، وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

Advertisements

جورجينا ورونالدو لديهما طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

رونالدو، كان قد أكد في تصريحات سابقة أنه يرغب بسبعة أطفال، في إشارة إلى الرقم المفضل للنجم السابق لنادي ريال مدريد، وهو “7”.

وبعد عودته إلى إيطاليا سيعزل نجم يوفنتوس البالغ 35 عاما، نفسه الآن لمدة أسبوعين في المنزل قبل استئناف التدريب مع فريقه قبل عودة محتملة لاستئناف منافسات الدوري الإيطالي والذي يتصدره فريق “السيدة العجوز”.