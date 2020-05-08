الامارات | الصين لن تنتظر عودة الأجانب لاستكمال الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين لن تنتظر عودة الأجانب لاستكمال الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 مايو 2020

كشف رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم تشن شويوان أن الدوري المحلي قد ينطلق في يونيو المقبل لكن من دون بعض لاعبيه الأجانب وأبرزهم البرازيلي باولينيو والنمسوي ماركو أرناتوفيتش.

وكان من المقرر أن ينطلق الدوري في 22 فبراير، لكن تفشي فيروس كورونا المستجد الذي كانت مدينة ووهان بؤرته الأساسية، حال دون ذلك، ودفع الى تأجيله حتى اشعار آخر.

وأوضح رئيس الاتحاد ان الموسم الجديد قد ينطلق أواخر يونيو المقبل، لكن في غياب عدد من المدربين واللاعبين الأجانب بسبب الاجراءات الموقتة المتعلقة بدخول البلاد.

وقال في هذا الصدد لشبكة "سي سي تي في" الرسمية "إنها معضلة حقيقية لأنه كما تعلمون فإن ثلث اللاعبين والمدربين الأجانب لم يعودوا بعد".

واضاف "بصراحة، سنأخذ هذا الأمر في الاعتبار عندما تنطلق المباريات، لكننا لن ننتظر عودتهم قبل أن نستأنف اللعب والا سيكون الأمر غير عادل تجاه الأندية الاخرى".

وأوضح "طالما اننا جاهزون في ما يتعلق بتحاشي الوباء والسيطرة عليه، سنفَعل النشاط".

ومنعت الصين اعتبارا من أواخر مارس، الأجانب من دخول البلاد حتى لو كانوا يحملون إجازة عمل أو تأشيرة دخول، من أجل السيطرة على انتشار وباء "كوفيد-19".

وسيتأثر على وجه الخصوص جراء هذا الاجراء، غوانغجو حامل اللقب بقيادة مدربه الإيطالي فابيو كانافارو، ووصيفه بيجينغ غوان عندما ينطلق الدوري الصيني. وعاد كانافارو قائد منتخب بلاده الفائز بمونديال 2006 في ألمانيا، لكن نجم برشلونة السابق البرازيلي باولينيو ومواطنه تاليسكا لا يزالان عالقين خارج البلاد.

في المقابل، يغيب عن غوان مدربه الفرنسي برونو جينيزيو والبرازيلي ريناتو أغوستو والمهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو، في حين لم يتمكن أرناتوفيتش من الانضمام الى صفوف شنغهاي سيبغ، لكن الأخير نجح في اعادة البرازيليين هولك وأوسكار قبل حظر الاجانب من دخول البلاد.

وكشف رئيس الاتحاد الصيني ان مباريات الدوري ستكون خلف أبواب موصدة قبل أن يعود الجمهور تدريجيا، مشيرا الى أن الاتحاد يعمل على خوض المباريات في فترة زمنية قصيرة.

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