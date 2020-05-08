شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين مرشحين لخلافة «مودريتش» في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول اقتراب رحيل الدولى الكرواتى لوكا مودريتش عن صفوف ريال مدريد الإسبانى فى نهاية الموسم الجارى بعد انخفاض مستواه وكبر سنه.

ووضعت الصحيفة أسماء 4 لاعبين يمكنهم خلافة لوكا مودريتش فى خط وسط ريال مدريد. واقترب مودريتش من اعتزال كرة القدم، بعد اقترابه من عامه الـ35، وتحقيق العديد من الإنجازات الجماعية والفردية.

وقالت الصحيفة إن اللاعبين الأربعة الذين يمكنهم تعويض مودريتش، هم: مارتن أوديجارد، ومانويل لوكاتيلى، وجوليان براندت، وفابيان رويز.

ويلعب مارتن أوديجارد حاليًا فى صفوف ريال سوسيداد على سبيل الإعارة من ريال مدريد، حيث قدم موسمًا رائعًا مع الفريق الباسكى قبل التوقف.

وتمتد إعارة أوديجارد لمدة موسمين، إلا أن مدريد ربما يفعل كل ما هو ممكن لقطع إعارته واستعادته هذا الصيف، بعد التحسن الكبير فى مستواه.

أما مانويل لوكاتيلى (22 سنة) فيلعب فى صفوف ساسولو الإيطالى، وتبلغ قيمته 15.5 مليون يورو، حيث نشأ فى أكاديمية شباب ميلان وأتالانتا، ويمكن أن يكون بديلًا جيدًا لمودريتش فى مدريد.

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الاسم الثالث هو جوليان براندت (24 سنة)، لاعب بوروسيا دورتموند، وتبلغ قيمته ما يقرب من 40 مليون يورو، وقد لعب 33 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 8 أخرى. أما الاسم الرابع والأخير فهو فابيان رويز، لاعب نابولى، الذى انضم له قادمًا من ريال بيتيس، ولكن إذا أراد الريال ضمه فسيواجه مشكلة قوية، تتمثل فى أن هناك العديد من الفرق التى ترغب فى شرائه، الأمر الذى سيزيد قيمته المالية.