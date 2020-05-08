شكرا لقرائتكم خبر عن «فان دير سار»: «زيدان» رجل متواضع وغير ثرثار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الهولندى، إدوين فان دير سار، حارس مرمى يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، بعض كواليس غرفة خلع الملابس فى صفوف السيدة العجوز مع الفرنسى زين الدين زيدان.

ولعب «فان دير سار» مع «زيدان»، مدرب ريال مدريد الحالى، فى صفوف البيانكونيرى بين عامى 1999 و2001.

وقال «فان دير سار»، خلال تصريحاته لقناة «Ziggo Sport» الهولندية: «زيدان لم يكن ثرثارا، وكانت الأمور صعبة عليه فى ذلك الوقت، حيث لم يكن يتحدث الإنجليزية جيدًا، وكان يتحدث الفرنسية أو الإيطالية فقط».

وأضاف: «الطريقة التى كان يتعامل بها مع الكرة، وكيف يلقى بها فى الهواء، كانت رائعة حقًا».

وتابع «فان دير سار»: «فى أحد الأيام، جاء إلى التدريب فى سيارة فيات، مرتديًا الجينز وقميصا أبيض وحذاء أديداس أبيض، وكان هذا مختلفا تماما عما رأيته من اللاعبين الآخرين».

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