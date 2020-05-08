شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. خسائر فادحة لنجوم الكرة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بات نجوم كرة القدم فى انتظار خسائر مالية مؤكدة أبرزهم ميسى ورونالدو ومبابى نتيجة تفشى فيروس كورونا، مما أدى لتأجيل وإلغاء وتعليق العديد من البطولات. نقلت صحيفة «لو باريزيان»، فى تقرير مطول لها، دراسة اقتصادية أعدها مركز «KPMG» الدولى، تؤكد أن فيروس كورونا سيؤدى لانخفاض قيمة نجوم كرة القدم بمتوسط 20%.

وأجريت الدراسة من خلال مسح تم على 4 آلاف لاعب فى 10 دوريات أوروبية فى إسبانيا، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، البرتغال، هولندا، بلجيكا، تركيا ودورى الدرجة الأولى الإنجليزى (شامبيونشيب). وتشير الدراسة إلى أن اللاعبين ستنخفض قيمتهم بنسبة 20% بالنسبة لأغلى 20 لاعبا، إذا تم إلغاء الموسم الجارى، تصل إلى 13% حال استئناف المسابقات واستكمالها.

ونشرت «لو باريزيان» أن قيمة كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، ستنخفض بنسبة 21.5% ليصبح بين 177 و188 مليون يورو، مقابل 225 مليون يورو فى فبراير الماضى.