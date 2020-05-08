شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صفقات ربما يعيق «كورونا» إتمامها في الانتقالات الصيفية المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأثرت استثمارات الأندية الكبرى بشكل كبير جراء توقف النشاط الكروي بداعي تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم، وألقى هذا التأثير بظلاله على الأندية في كبار المسابقات الأوروبية، فأصبح استقطاع أو تأجيل جزء من رواتب اللاعبين أمرًا ضروريا.

فعلى سبيل المثال توصل أرسنال لاتفاق مع الفريق الأول على خصم نسبة 12.5% من رواتب اللاعبين لمدة سنة، في حين دخلت عدة اندية في مفاوضات مع لاعبيها لتأجيل نسبة من رواتبهم لمدة معينة لحين عودة النشاط وانتظامه، وقدرة هذه الأندية على الحصول من عائدات البث وغيرها المتوقفة حاليًا بسبب توقف النشاط.

عدة صفقات منذ بداية العام كان من المتوقع أن يتم إنجازها في الصيف، لكن في ظل هذه الأزمات المالية، قد لا تتم هذه الصفقات خلال الانتقالات المقبلة، نستعرض أبرزها في السياق التالي..

1- جادون سانشو

الجناح الإنجليزي البارع الذي خطف الأنظار خلال أخر عامين بما قدمه في الدوري الألماني «بوندزليجا».

سانشو ارتبط بالإنضمام لكبار البريميرليج، وبالتحديد مانشستر يونايتد وتشيلسي، بجانب ارتباطه بالإنضمام لليفربول، لكن طلبات دورتموند المادية ستجعل اتمام الصفقة صعب للغاية خصوصًا ان النادي الألماني يقيم موهبته بأكثر من 100 مليون يورو، وهو المبلغ الذي سيكون من المستحيل نظريًا انفاقه في سوق الإنتقالات المقبل في ظل الأزمة الإقتصادية التي تواجه جميع أندية كرة القدم.

2- فيليبي كوتينيو

صانع الألعاب البرازيلي الذي كان يأمل برشلونة في ان يجد له مشتري هذا الصيف، لكن الظروف المادية للأندية يبدو وأنه ستدفع النادي الكتالوني إلى البحث عن اعارته فقط.

كوتينيو حاليًا مُعار ضمن صفوف بايرن ميونخ مع وجود امكانية للشراء مقابل 120 مليون يورو، وهي الإمكانية التي لن تحدث من جانب النادي البافاري، ليصبح برشلونة مجبر للبحث عن مشتري اخر، وعلى الرغم من تقليله للسعر المطلوب حتى 80 مليون يورو، إلا ان السعر لا يزال كبيرًا بمقياس الأزمة الإقتصادية السائدة في عالم كرة القدم، وسيصبح برشلونة مجبر للبحث عن اعارة للاعب على الأقل بدلًا من تحمل راتبه السنوي (يزيد عن 30 مليون يورو).

3- بول بوجبا

لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي عبر عن رغبته في الرحيل خلال الصيف الماضي، لكن المبلغ الذي دفعه مانشستر لإنتدابه في صيف 2016 (اكثر من 100 مليون يورو) لن يجعل نادي الشياطين الحمر يقبل التخلي عنه برقم أقل، وحتى لو قبل بصفقات تبادلية، فأنه سيسعى للحصول على اكبر عائد مادي ممكن لبطل العالم في 2018 مع المنتخب الفرنسي، والمطلوب في ريال مدريد ويوفنتوس.

4- كيليان مبابي

المهاجم الفرنسي الشاب المطلوب بشكل كبير في ريال مدريد، لكن يبدو أن سيستمر لموسم آخر في صفوف ناديه الباريسي، في ظل الأزمة الإقتصادية التي تواجه العالم.

مبابي وفقًا لتصريحات سابقة يبدو مرحباً بالصفقة، وريال مدريد في الطرف الأخر يريد ضم أبرز مواهب كرة القدم في العالم، لكن قيمة اللاعب الضخمة والتي قد تصل إلى أكثر من 200 مليون يورو ستجعل التفكير في هذه الصفقة خلال هذه الفترة امرًا مستحيلًا.

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