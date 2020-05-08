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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستأنف تدريباته مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
استأنف فريق برشلونة تدريباته صباح اليوم، الجمعة، بعد فترة غياب جراء أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أدى اللاعبون تمارين فردية، بعد البروتوكولات التي وضعها الدوري الإسباني.
وأقيم المران في الساعة 9:30 صباحًا، بتوقيت وسط أوروبا، وتم تقسيم اللاعبين بحيث يكون لديهم مساحة كافية لإجراء الجلسة والحفاظ على المسافة بين بعضهم البعض المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية.
وتوقف الدوري الإسباني في 12 مارس الماضي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» حول العالم.
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