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برشلونة يستأنف تدريباته مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

استأنف فريق برشلونة تدريباته صباح اليوم، الجمعة، بعد فترة غياب جراء أزمة ، حيث أدى اللاعبون تمارين فردية، بعد البروتوكولات التي وضعها .

وأقيم المران في الساعة 9:30 صباحًا، بتوقيت وسط أوروبا، وتم تقسيم اللاعبين بحيث يكون لديهم مساحة كافية لإجراء الجلسة والحفاظ على المسافة بين بعضهم البعض المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية.

وتوقف الدوري الإسباني في 12 مارس الماضي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» حول العالم.

برشلونة يستأنف تدريباته مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي
برشلونة يستأنف تدريباته مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي
برشلونة يستأنف تدريباته مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي
برشلونة يستأنف تدريباته مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي
برشلونة يستأنف تدريباته مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي
برشلونة يستأنف تدريباته مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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