شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوافق على تأجيل القسط الأخير في صفقة انتقال «أفشة» للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وافقت إدارة نادي بيراميدز على طلب إدارة النادي الأهلي في إطار العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين، بتأجيل تسديد القسط الأخير من صفقة انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الوسط المهاجم للنادي الأهلي.

وطلبت إدارة الأهلي من نادي بيراميدز تأجيل تسديد القسط الأخير من صفقة أفشة، والذي كان يستحق تسديده في بداية شهر مايو الجاري لوقت لاحق، في ظل ظروف توقف النشاط الرياضي حاليًا.

وأكدت مصادر من داخل الأهلي أن إدارة بيراميدز وافقت في المقابل على طلب النادي وقررت تأجيل القسط الأخير لحين عودة النشاط الرياضي وتحسن الأمور في الفترة المقبلة، في إطار التضامن بين الأندية، خاصة مع توقف النشاط وتجميد الدوري وجميع المسابقات المحلية، ما أثر بالسلب على جميع الأندية، وتسبب في أزمات مالية بالأهلي وكل أندية الدوري.