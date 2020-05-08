شكرا لقرائتكم خبر عن فلامينجو البرازيلي يعلن إصابة 3 من لاعبيه بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن نادي فلامينجو البرازيلي، الجمعة، أن نتيجة اختبارات فيروس كورونا المستجد التي أجراها على لاعبيه جاءت إيجابية لدى ثلاثة منهم.
وكشف نادي مدينة ريو دي جانيرو وجود 38 إصابة إجماليا في صفوف الموظفين ومرافقيهم.
وقال النادي، في بيان له: «من بين 293 شخصا فحصوا بين 30 أبريل و3 مايو، جاءت نتيجة 38 منهم إيجابية وأحياناً من دون أعراض»، دون أن يكشف عن أسماء اللاعبين المعنيين.
ولفت بيان حامل لقب الدوري المحلي إلى أن الأشخاص المصابين بفيروس «كوفيد-19»، هم من أفراد أسر اللاعبين أو العاملين لديهم أو موظفي النادي.
وأشار إلى أن لاعبين أظهرا مناعة ضد المرض.
وأكد النادي الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس 2019، أنه سيتعين على المصابين البقاء في الحجر الطبي، وأنه سيفحص حالاتهم يوميًا «مع استبيانات تتعلق بالعلامات الحيوية وتطور» المرض.
وستطبق نفس التدابير على اللاعبين المصابين وأفراد أسرهم والعاملين لديهم.
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