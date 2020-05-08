ووكر يشعر بالضيق بعد تقرير انتهاك العزل العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

قال مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي كايل ووكر، إنه يشعر "بمضايقة" وسائل إعلام بريطانية بعد تقرير عن انتهاكه العزل العام 3 مرات هذا الأسبوع لزيارة عائلته. ونشرت صحيفة صن أن مدافع إنجلترا انتهك إرشادات الحكومة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا بزيارة شقيقته ووالديه قبل الذهاب في جولة بالدراجة مع صديق. وكتب ووكر عبر حسابه على تويتر: "مررت بواحدة من أصعب فترات حياتي وأتحمل مسؤوليتها لكن الآن أشعر بأنه تتم مضايقتي، هذا لا يؤثر علي بشكل فردي بل يؤثر على عائلتي وأطفالي أيضاً". وقال ووكر إنه سافر إلى شيفيلد يوم الأربعاء، لمنح شقيقته هدية بعدما وضعت طفلها ثم ذهب إلى والديه للحصول "على بعض الطعام المطهي". وأضاف: "ما الذي فعله والداي وشقيقتي لانتهاك خصوصيتهم بواسطة المصورين الذين تبعوني إلى منازلهم؟ دائماً أشعر أن أحدهم يتبعني". وأشار ووكر إلى أن صحته الذهنية لم تؤخذ في الاعتبار وسط كل هذا التدقيق. وتابع: "في الوقت الذي يمكن تفهم التركيز على مرض كوفيد-19 فمتى يتم أخذ الصحة الذهنية في الاعتبار وهو مرض يؤثر بشكل مختلف على كل شخص".

