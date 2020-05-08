شكرا لقرائتكم ديديه جوميز يتابع مؤتمرات رئيس الوزراء لحظة بلحظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى أن المدرب مهتم بدرجة كبيرة للغاية بمؤتمرات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر للتعرف على قرار الدولة فى حظر التجول والعزل المنزلى ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة: " جوميز يتابع عن كثب هذه المؤتمرات ويحرص على ترجمتها للفرنسية لمعرفة الموعد الدقيق لنهاية العزل المنزلى بالقاهرة وعودة الحياة لطبيعتها" .

وتابع المصدر : " إدارة الاسماعيلى ترغب فى عدم استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم وأبلغت المدرب الفرنسى بذلك ليلتزم بهذا التوجه فى تصريحاته إلا أن جوميز يرغب وبشدة فى استئناف النشاط الكروى فى ظل حالة الملل التى فرضت نفسها عليه فترة طويلة بسبب جائحة كورونا ووجوده بمفرده فى الاسماعيلية وعدم قدرته على رؤية عائلته بسبب قرار تعليق رحلات الطيران فى أغلب دول العالم".

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تخفيض راتب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنسبة 40% بسبب أزمة كورونا. وكشف مصدر لـ "الخليج 365" أن قرار الإسماعيلى يشمل تخفيض رواتب الجهاز المعاون لجوميز بالإضافة للجهاز الإدارى والطبى.

ورغم أن جوميز، رفض فكرة السفر لفرنسا قبل قرار تعليق رحلات الطيران، بعد أن طلب المدرب الفرنسى السفر لبلاده ووافق المهندس إبراهيم عثمان على سفره، إلا أن جوميز تراجع خوفا من قرار عودة الدورى فى أى وقت وعدم قدرته على الحضور للقاهرة، إلا أنه يحرص على متابعة الأوضاع فى فرنسا وضحايا كورونا هناك من داخل الاسماعيلية.

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وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلها .

ووافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على نقل مقر إقامة جوميز المدير لخارج فندق النادى بعدما طلب الأخير ذلك، وانتقل جوميز للإقامة فى شقة سكنية بالإسماعيلية بعدما أمضى الفترة السابقة داخل فندق الإسماعيلى، وأرجع مصدر مقرب من المدرب الفرنسى سبب طلبه بتغيير محل إقامته لرغبته فى وجود "جيم" يساعده فى ممارسة الرياضة يومياً فى ظل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع .

تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف