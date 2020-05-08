شكرا لقرائتكم من الأهلى لـ"صالح جمعة": جهز عروضك واستعد للرحيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو النادي الاهلي من صالح جمعة لاعب الفريق تجهيز عروض الأندية المحلية التى ترغب في التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما بات رحيله عن النادي أمراً محسوماً من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وشهدت الأيام الماضية تناثر أنباء حول رغبة عدة أندية محلية في ضم صالح جمعة منها ناديه السابق أنبي والأتحاد السكندري بجانب تلميح اللاعب لوجود عروض خارجية وهو ما دفع الإدارة الحمراء لمُطالبته بإحضار هذه العروض تمهيداً لدراستها وإتخاذ القرار الأنسب للطرفين.

Advertisements

من ناحية أخرى ، أفسد وباء "كورونا" مُخطط صالح جمعة بالهروب عن الاهلي فور نهاية الموسم الجاري، والانتقال لأي نادي أخر في مصر أو خارجها مجاناً، رغم أن عقده ممتد مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين.

وأكد مصدر مُقرب من صالح جمعة أن اللاعب كان ينوي الاستفادة من عدم مشاركته بنسبة تتخطى الـ5 % في مباريات النادي الأهلي هذا الموسم، الأمر الذي كان سيمنحه حق فسخ تعاقده مع الأهلي من طرف واحد وفقاً لقواعد وقوانين الاتحاد الدولي فيفا وهو الأمر الذي أكده له المحامي الخاص به، وكذلك إدارات أكثر من نادي كانوا قد دخلوا في مفاوضات معه لانتقاله الي أحدهم حال رحيله عن القلعة الحمراء.

وجاء وباء كورونا الذي تسبب في إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم ليُفسد مُخطط صالح جمعة في حالة عدم استكمال الموسم، في الوقت الذي علمت إدارة الأهلي بمُخطط اللاعب وتم الاتفاق على حل الموقف من خلال الدفع به في بعض المباريات لتحقيق النسبة، حال استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة.