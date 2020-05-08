شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يظهر بالكمامة وشخصية "بومبة" مع أحد أصدقائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، حيث ظهر نجم القلعة البيضاء مرتدياً الكمامة برفقة أحد أصدقائه، كإجراء وقائي في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.

كما ارتدى مصطفى محمد قميصاً حمل رسماً لشخصيتي الفيلم الكارتونى "تيمون وبومبة".

ورغم تراجع القيمة التسويقية للاعبين بسبب توقف النشاط الرياضي تخوفاً من وباء كورونا المستجد، استطاع نجم نادي الزمالك الشاب، مصطفى محمد، وجون أنطوي مهاجم بيراميدز أن يتربعا على عرش قائمة أغلى مهاجمى الدورى المصرى، بعد الأداء القوى الذى قدماه خلال الموسم الجارى.

كان مصطفى محمد قد سجل قيمة تسويقية بلغت مليون و200 ألف يورو، أي ما يعادل 20.5 مليون جنيه مصرى، قبل أن يتراجع في أبريل الجاري إلى 950 ألف يورو، أي ما يعادل 16 مليونا و200 ألف جنيه مصرى، مازال يتربع بهم على عرش قائمة أغلى المهاجمين في الايجيبشن ليج.

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ويرفض الزمالك الاستغناء عن مصطفى محمد فى الوقت الحالى، وهو ما أكده مسئولو الأبيض لعدة أسباب، فى مقدمتها الأهمية الفنية للمهاجم، بجانب صعوبة التعاقد مع مهاجم بديل له فى الوقت الحالي.

كانت الفترة الماضية، قد شهدت أنباء عن عروض من الخليج وتركيا، لضم مصطفى محمد قبل أن يُعلن عفت نصار لاعب الزمالك السابق أن لديه معلومات مؤكدة تُفيد برغبة 3 أندية إنجليزية فى ضم مهاجم الزمالك الشاب، وهو ما لم يؤكده أو ينفيه مسئولو القلعة البيضاء.



مصطفى محمد



مصطفي محمد

ويفكر مسئولو الزمالك، استثناء لاعبي فريق الشباب من قرار البيع النهائي، وتكرار تجربة مصطفي محمد الذي تمت اعارته موسما لطلائع الجيش وأخر لطنطا الي ان عاد للفريق مهاجما للفريق الأول محملا بالخبرات، حيث سيكون هناك دراسة دقيقة لجميع اللاعبين الشباب الموهوبين الذين رشحهم طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بالزمالك بالتنسيق مع مدربى فرق الناشئين .

ويدرس مسئولو الزمالك الاستعانة ببعض اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين وفريق الشباب بالنادي ضمن الصفقات التبادلية التي يتفاوض بشأنها النادي لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووضع مسئولو الزمالك 3 لاعبين من الناشئين يمكن إعارتهم لفرق الدورى لاكتساب خبرة والعودة مرة آخرى للنادي وهم الثلاثى حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى.