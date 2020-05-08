شكرا لقرائتكم مصطفى يونس : ما قاله أسامة نبيه عن التفويت للزمالك خيانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر مصطفى يونس نجم نادي الأهلى السابق تصريحات أسامة نبيه مدرب منتخب مصر ونجم نادي الزمالك السابق في حديثة لقناة أون تايم سبورت الذى قال فيه :" في نصف نهائي كأس مصر كنت ألعب لغزل المحلة أمام نادي الزمالك، وأنا أعلم أنني سأعود لفريقي عقب نهاية المباراة وحصلت على فرص كثيرة في المباراة، وقلبي لم يطاوعني للتسجيل في الزمالك، وكنت ألعب على إبراهيم حسن حينها، وقلت له في كرة بيني وبينه "شيل" مختتما :" الزمالك فاز حينها بنتيجة 2-1 على المحلة، ثم توج بكأس مصر بعد الفوز علي بلدية المحلة في النهائي".

وقال يونس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن ما قاله نبيه جريمة فى حق نفسه قبل أن تكون فى حق نادى الزمالك لأنها تعتبر بمثابة الخيانة - على حد قوله .

وأضاف يونس أن الولاء والانتماء لا يتعارض مع خيانة النادي التي يحمل اللاعب قميصه فلدينا نماذج عديدة مثل بكاء علاء ميهوب بعد تسجيله فى شباك الأهلى وبكاؤه بعدها واعتزاله كرة القدم فى مثل هذه المواقف يمكننا أن نقدر المشاعر والعواطف خاصة وأنه سجل بالفعل وخانته دموعه بعدها.