شاهد كيف تغزلت الصفحة الرسمية للمصرى فى ناديها عبر إنستجرام

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جدة - عمرو شويل تغزلت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى عبر انستجرام فى ناديها حيث كتبت :" المصرى البورسعيدى فى قلوبنا رغم التباعد الاجتماعى" ، تأسس النادي المصري البورسعيدي فى 18 مارس عام 1920 بسبب رفض الاحتلال البريطاني بعد ثورة 1919 وأُطلق عليه هذا الاسم لأنه قام على أكتاف المصريين وسط عدد من الأندية في بورسعيد خصصت جميعها لصالح الجاليات الأجنبية في ذلك الوقت.

فكان النادي المصري هو أول ناد مصري ببورسعيد يجمع المصريين في مواجهة الأندية الأجنبية وهو ما مثل مقاومة للوجود الأجنبي وتأكيدا للهوية الوطنية في جميع الميادين بما في ذلك كرة القدم.

استمد النادي المصري اسمه من أغنية "قوم يا مصري" الوطنية الشهيرة لفنان الشعب سيد درويش كما استمد ألوان زيه الأخضر المميز من علم مصر ذى اللون الأخضر في ذلك الوقت.

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ويعتبر النادي المصري من الأندية الأكثر شعبية وجماهيرية في بورسعيد وهو أول ناد ينشأ للمصريين في منطقة قناة السويس.

وقد حقق الفريق 22 بطولة رسمية محلية في كرة القدم شملت بطولة كأس السلطان حسين 3 مرات ودوري منطقة القناة 17 مرة وكأس الاتحاد المصري التنشيطية مرة واحدة ويعد الإنجاز الأبرز هو الفوز ببطولة كأس مصر عام 1998.

يحتفظ المصري برقم قياسي هو تحقيقه أكبر فوز عبر تاريخ الدوري المصري عندما فاز على فريق بني سويف بنتيجة 11 / 0 وذلك يوم 31 يناير 1964 بالإضافة إلى الفوز الأكبر في تاريخه على نادي الاسماعيلي بنتيجة 18 / 0 في إحدى مباريات دوري منطقة القناة وهي البطولة التي يحمل المصري الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.