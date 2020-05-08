شكرا لقرائتكم الأهلى يكثف اجتماعاته لتحديد أولويات القطاع الرياضى فى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو النادي الاهلي خلال الفترة الحالية إجتماعات مكثفة مع مدربي النشاط الرياضي لمعرفة عن إحتياجاتهم خلال الموسم المقبل حتى يكون النادي مُستعد من الناحية المالية لتلبية هذه الإحتياجات.

وتشهد الأيام الحالية إجتماعات بين إدارة الاهلي وبين المسئول عن كل لعبة سواء السلة أو الطائرة أو اليد أو السباحة أو الأسكواش أو غيرها من أجل معرفة إحتياجات هذا اللعبة على جميع الأصعدة سواء فيما يتعلق باللاعبين المطلوب التعاقد معهم أو التجديد لبعض اللاعبين أو إقامة معسكرات خارجية أو داخلية أو مكافآت وحوافز وغيرها من الأمور المالية التى ستحتاجها اللعبة في الموسم المقبل.

ويحاول مسئولو الأهلي حالياً إستغلال فترة توقف النشاط الرياضي في العالم كله جراء "جائحة" كورونا بالترتيب والتجهيز جيداً للموسم المقبل في جميع الالعاب بالنادي وهو ما يُعد خطوة جيدة تهدف لمعرفة إحتياجات كل قطاع رياضي في النادي قبل فترة طويلة من إنطلاق الموسم المقبل.

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فيما يواصل مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب إجتماعاته المُتتالية، للبحث عن حلول للخروج من الأزمة المالية، فبعدما عقد المجلس ثلاثة اجتماعات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية عبر تقنية الفيديوكونفرانس تماشياً مع الإجراءات الاحترازية فى الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، قرر المجلس عقد اجتماع رابع أوائل الأسبوع المقبل فى مقر الجزيرة لمواصلة البحث عن حلول لمواجهة الأزمة المالية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه أوائل الأسبوع المقبل بمقر الجزيرة فى مكان واسع تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على بُعد المسافات من أجل مناقشة بعض الأمور، يُستحسن مناقشتها فى اجتماع جماعى وليس عبر الفيديوكونفرانس، حيث سيتم عرض بعض المقترحات لمواجهة الأزمة المالية.

ويتطلع مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة الأفكار والخطط التى أعدها أكثر من عضو بالمجلس لمواجهة الأزمة المالية وإنعاش الخزينة الحمراء.