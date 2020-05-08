شكرا لقرائتكم أندية City club تقرر ضم أكاديميات لمختلف الألعاب بجميع المحافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت أندية City club أن تضم الأكاديميات الخاصة بها مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط حيث تضم الأكاديميات الخاصة بـ “City Club” في الفروع المختلفة، أكاديميات لكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والتنس والسباحة والفنون القتالية مع الاستعانة بمدربين عالميين للألعاب المختلفة في أكاديميات City club.

وتأتى الأكاديميات المختلفة التى دشنتها أندية City club، لتضم الألعاب المختلفة من أجل التسهيل على الأعضاء ممارسة كافة الألعاب في مكان واحد وتوسيع قاعدة الناشئين في مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط.

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وتتواجد فروع أندية City Club في المدن التالية: شبين الكوم والعاشر من رمضان وطنطا والعبور والزقازيق وكفر الشيخ وبنها وأسيوط وأسوان الجديدة وبنى سويف ودمياط وسوهاج ودمنهور والمنيا والسويس.

ويساهم تعدد فروع City Club في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية في توسيع قاعدة المواهب ومنح الفرص الحقيقية لممارسة الرياضة بشكل احترافى وترفيهى بصورة أكبر للناشئين في مختلف محافظات الجمهورية خاصة في ظل توفير الإمكانيات المختلفة داخل فروع الـCity Club وبذلك سيكون لدى كافة العائلات المصرية فرصة أقوى في الترابط الأسري بالتجمع في بيئة صحية واجتماعية سليمة لقضاء أجمل الأوقات وممارسة أفضل الأنشطة الرياضية، الاجتماعية، الترفيهية.

كما حرصت شركة ستادات القابضة على تسهيل السداد أمام الأعضاء وذلك من خلال إمكانية سداد قيمة العضوية بالتقسيط المريح على أن يتم السداد من خلال بنك CIB، بهدف توفير كل سبل الراحة للجماهير الراغبة فى الحصول على عضويات والاستفادة من هذه الطفرة الحقيقية فى الأندية المصرية اجتماعيا وإنشائيا وترفيهيا.