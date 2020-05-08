شكرا لقرائتكم أحمد عيد يقدم 3 نصائح للزمالك قبل استئناف الدورى وبدء الميركاتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء، بضرورة استغلال فترة توقف النشاط الرياضي الحالية، في حسم ملفات التجديد العالقة،قبل استئناف مسابقة الدوري العام.

وكتب عيد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: فرصة بقي دلوقتي والدنيا هادية نتحرك ونشوف اللاعيبة الي هنجددلها علشان مندخلش في حوارات ويبقي تركيزنا كله في الملعب بس.



أحمد عيد

أضاف نجم الزمالك السابق: أول اتنين محمد الغني وعبد الله جمعة خصوصاً عقودهم قليلة وسنهم صغير ودي اولويات قبل ما تشوف هتجيب مين تحافظ علي الي عندك الاول وبعدين نشوف نواقصنا ونجيبها.

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على جانب آخر، وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، أهلى بنى غازى، طلائع الجيش، المصرى، وادى دجلة والجونة.

ويملك اللاعب فى رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدورى المصرى، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

ويعد أحمد عيد عبد الملك صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولة الكونفدرالية، والذى سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغينى عام 2006.

وأعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.