شكرا لقرائتكم بيراميدز يعرض جون أنطوى على الزمالك فى إطار الصفقات التبادلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع فى نادى بيراميدز إن إدارة التعاقدات بالنادى عرضت الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق على مسؤولي الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، فى إطار المفاوضات التى دارت بين الناديين حول الصفقات التبادلية.

ومن المنتظر أن يعرض مسؤولو الزمالك جهود أنطوى على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لتحديد الموقف من ضمه من عدمه، إلا إن اكتمال قائمة الأجانب بالفريق قد يحول دون إتمام المسألة خاصة مع وجود دراسة بضم لاعب أجنبى جديد يجيد فى عدة مراكز هجومية وليس مركز رأس الحربة فقط الذى يجيد به جون أنطوى.

فيما بدأ مسئولو نادى بيراميدز، فى تحصين المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الأول، من العروض التى تلقاها مؤخرًا وأبرزها من النادى الأهلي الذى قام بجس نبض اللاعب عن طريق وكيل أعماله دون الدخول فى مفاوضات رسمية مع الإدارة وأكد المهدى سليمان، أن إدارة نادى بيراميدز تحدثوا معه وطالبوه بعقد جلسة خلال الفترة المقبلة من أجل حسم ملف تجديد تعاقده الذى سينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك من أجل تحصين اللاعب وضمان استمراره.

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أضاف حارس بيراميدز، إنه أول لاعب انضم لصفوف بيراميدز وقت تأسيسه، وأن قيمة عقده لا تتخطى الـ 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن المفاوضات المقبلة ستشهد تغير فى قيمة العقد خاصة وإنه أصبح الحارس رقم واحد حاليًا ويرى المهدي سليمان أن شريف إكرامي حارس مرمى كبير وأي نادٍ يتشرف بالتواجد في صفوفه وأي فريق سيستفيد من خبراته، مشيرًا إلى أنه الحارس الأول بببراميدز وانضمام إكرامي لا يقلقه كما يوجد 3 حراس مرمى كبار في صفوف الفريق السماوي.

أردف: "إكرامي لا يشارك منذ 3 سنوات ومن الصعب تقييمه حاليا، ولعبت 21 مباراة في الموسم الحالي، وبشأن المنافسة سأتفوق عليهما بعملي داخل الملعب كما أنني أحافظ على نفسي بفضل الالتزام في تدريباتي وفي نظامي الغذائي".

شدد حارس بيراميدز، على أنه يقدر على المشاركة الأساسية في وجود أي حارس مرمى بمصر، ولكن فيما يخص محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قال: "هو حارس مرمى كبير ووصل لمرحلة كبيرة من التألق، وفى حالة انضمامى للأهلي سأحتاج لوقت من أجل أن يجلس الشناوى على دكة البدلاء، كما أن الأهلي والزمالك يضيفان لأي لاعب".