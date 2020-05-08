شكرا لقرائتكم ديبالا يأمل اللعب بجانب بوغبا مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي في اللعب مستقبلا مرة أخرى مع لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا، زميله السابق في الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز).

ولعب ديبالا مع بوغبا في موسم واحد، قبل رحيل نجم منتخب فرنسا عن يوفنتوس من أجل الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2016.

وتحدثت عدة وسائل إعلامية في وقت سابق عن إمكانية رحيل بوغبا عن مانشستر يونايتد، وكان ريال مدريد الإسباني يميل بشدة للتنافس على اللاعب الفائز بكأس العالم الماضية، ورغم ذلك تردد أيضا عن اعتزام يوفنتوس الدخول في صراع المنافسة لاستعادة نجمه من جديد.

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ويبدو ديبالا حريصا على تحقيق مثل هذه الصفقة، حيث سلط الضوء على علاقته الإيجابية مع بوغبا خلال حوار مصور مع الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تم نشره يوم الخميس.

وخلال حديثه مع موقع يويفا، كان ديبالا يحمل مجموعة من القمصان القديمة من بينها قميصا لمانشستر يونايتد حصل عليه عقب فوزه فريقه الإيطالي 1 - صفر على مضيفه الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2018، حيث قال "لم أستطع تجاهل قميص مثل هذا بالطبع".

أوضح ديبالا "إنه من مانشستر، من صديقي بول الذي أعجب به كشخص أكثر من مجرد لاعب كرة قدم، أتيحت لي الفرصة لمشاركة أشياء رائعة معه وآمل أن أكرر ذلك في يوم من الأيام".

وسجل ديبالا هدف يوفنتوس في تلك المباراة التي جرت بملعب (أولد ترافورد) وأضاف: "التسجيل والفوز في مباراة بهذه الطريقة يجعلها أكثر حلاوة ، والقدرة على تبديل القمصان مع صديقك هي واحدة من أجمل الأشياء التي يمكنك القيام بها في كرة القدم."