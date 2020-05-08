بعد تصريحات «التفويت» للزمالك.. غزل المحلة يطالب أسامه نبيه برد المستحقات

أثار نجم الزمالك السابق والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، أسامه نبيه، حالة من الجدل بعد تصريحاته الأخيرة والتي استعاد فيها ذكرياته مع فريق غزل المحلة عندما واجه الفريق الأبيض في نصف نهائي كأس مصر عام 2002.

وقال نبيه، في مقابلة ببرنامج "لعبة وحكاية" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إنه انضم إلى فريق غزل المحلة بعدما أنهى فترة إعارته لنادي الكويت الكويتي.

وأضاف أنه خلال مباراة فريقه غزل المحلة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر سنحت له العديد من الفرص أمام المرمى، وقال: "إلا أن قلبي لم يطاوعني لتسجيل هدف".

وتابع: "في احدي المرات قلت في كرة مشتركة مع ابراهيم حسن شيل".

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وكان الزمالك قد حقق الفوز على غزل المحلة بنتيجة هدفين لهدف، قبل أن يفوز في نهائي البطولة على بلدية المحلة ويتوّج بكأس مصر.

وأثارت تصريحات نبيه حفيظة جماهير نادي غزل المحلة، حيث طالبت بمقاضاته واتخاذ إجراءات صارمة من إداراة النادي.

وشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هوماً حاداً على نبيه، خاصة وأنه كان يتولى منصب حساس في المنتخب الوطني الفترة الماضية .

وقررت إدارة نادي غزل المحلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمقاضاة أسامه نبيه بعد التصريحات حفاظاً لحقوق النادي، حيث سيتم تصعيد الأمر أذا لزم الامر لكل الجهات .

بحسب موقع "صدى البلد" فإن إدارة النادي ستقوم بالرد على تصريحات نبيه في بيان رسمي، كما ستطالب بتعويض مالي ورد كل المستحقات المالية التي تقاضاها اسامه نبيه خلال فترة تواجده بالنادي .