شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. ماذا قدم مصطفى محمد بعد رفض رحيله عن الزمالك بالموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو الزمالك على استمرار مصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى الموسم المقبل، على الرغم من تلقى اللاعب عروضًا للاحتراف فى وقت سابق إلا أن ضعف القيمة المالية أدى إلى رفض تلك العروض، لذا يبحث مسؤولو الأبيض عن استمرار اللاعب فى الموسم الجديد مع تدعيمه ببدائل قوية لدعم هذا الخط.

يستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه مصطفى محمد بعد رفض رحيله عن الزمالك فى الموسم الجديد..

- 28 مباراة مع الزمالك

شارك مصطفى محمد فى 28 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، و11 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى، بالإضافة إلى مباراتين فى بطولة كأس مصر النسخة الماضية، فيما شهدت هذه المباريات إحرازه 6 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا و5 أهداف بالدورى، وهدف فى الكأس، فيما صنع 4 أهداف.

- مشاركات مصطفى محمد مع كارتيرون

من بين مشاركات مصطفى محمد مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، شارك معه فى 16 مباراة أحرز 6 أهداف وصنع 3 أهداف وحصل على 4 إنذارات.

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- مشوار مع الأندية المختلفة

شارك مصطفى محمد مع طنطا فى 23 مباراة أحرز خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا، فيما شارك مع الداخلية فى 17 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف، وأما عن مشاركاته مع طلائع الجيش فشارك فى 29 مباراة أحرز خلالها 12 هدفًا وصنع 5 أهداف.

- مشوار مصطفى محمد مع المنتخبات

شارك مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبى فى 11 مباراة بواقع 7 مباريات ودية و5 مباريات فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتى توج بها الفراعنة مؤخرًا ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو التى تم تأجيلها إلى عام 2021، بسبب انتشار فيروس كورونا، وشهدت مشاركاته مع الفراعنة الصغار إحراز 6 أهداف من بينهم 4 أهداف فى البطولة الإفريقية.

فيما شارك مصطفى محمد مع المنتخب الأول فى مباراتين أمام النيجر فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لمدة 11 دقيقة، وأمام نيجيريا وديًا وشارك خلالها لمدة 69 دقيقة.

كما شارك مع منتخب مصر تحت 20 عاما، فى 3 مباريات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، عام 2017، وأحرز هدفًا أمام غينيا وصنع هدفًا أخر.