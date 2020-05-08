شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد الشناوى يتقمص شخصية "الهضبة" ويغنى بنت الأصول على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، شخصية الفنان عمرو دياب عبر تطبيق تيك توك وظهر يغنى أغنية الهضبة الشهيرة "بنت الاصول" أثناء قيادته للسيارة وعلق قائلا، "لما بكون رايق".

ويسعى مسئولو نادى بيراميدز فى الوقت الحالى لتسويق ثنائى الفريق الحارس أحمد الشناوى والمدافع على جبر، من أجل بيعهما خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الجارى، الذى توقف بسبب تفشى فيرس كورونا.

وتأتى رغبة مسئولو بيراميدز فى تسويق أحمد الشناوى وعلى جبر بسبب ضخامة عقودهما، حيث يعد الثنائى من أكبر العقود المتواجدة فى الفريق من حيث القيمة، نظرًا لكونهما من أوائل اللاعبين الذين انضموا لصفوف بيراميدز فى عهد الإدارة السابقة، وكانت لهما ميزة العقد المالى الضخم.

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وينتظر أحمد الشناوى عرضًا من أحد الأندية السعودية من أجل الانضمام لصفوفه فى الموسم الكروى الجديد، خاصة بعدما تعاقد مسئولو ناديه مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وكشف مصدر مقرب من الشناوى أن الحارس تحدث مع عدد من وكلاء اللاعبين للبحث عن عرض مميز فى أحد أندية السعودية، لافتًا إلى أن أحمد الشناوى لا يرغب فى الانتقال لأندية محلية فى الفترة المقبلة، الأمر الذى جعله يبحث عن عرض خارجى للرحيل عن الفريق السماوى، خاصة أنه لا يشارك بانتظام هذا الموسم مع بيراميدز حتى من قبل انتقال إكرامى لبيراميدز، حيث يشارك زميله المهدى سليمان بشكل أساسى.

وحصل مسئولو بيراميدز على توقيع شريف إكرامى، الذى حصل على وعد باللعب أساسياً، خاصة أن ملف المشاركة كان واحدا من أهم أسباب اتخاذ إكرامى قرارًا بالرحيل عن الأهلي.

كما يسعى المسئولون لتسويق على جبر، بعد أن تم عرضه عن طريق أحد وكلاء اللاعبين على الأهلى والزمالك مؤخراً.