شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم منسية.. 35 جنيها حولت عائلة يكن من الأهلي للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية التى تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة أسماؤهم، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر.

يكن حسين نجم نادى الزمالك السابق أحد هذه المواهب الكروية، وهو والد النجم السابق لدفاع نادى الزمالك هشام يكن أحد المشاركين فى نهائيات كأس العالم عام 1990، ولد يكن حسين زكى فى أسوان بالثانى عشر من شهر سبتمبر من عام ١٩٣٤ وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى الشباب النوبى بالقاهرة وأطلقوا عليه ملك التغطية لأنه كان لاعب مثالى فى مركزه، وفى إحدى مباريات ناديه مع الأهلى عام 1951 نال إعجاب حسين كامل مدرب شباب الأهلى فضمه للقلعة الحمراء.

تم تصعيد يكن حسين للفريق الأول بالأهلي ثم تم اختياره ضمن منتخب مصر الذي شارك في الدورة العربية عام 1953.

انتقل يكن حسين إلى الزمالك عام 1953 مقابل 35 جنيها دفعها له محمد حسن حلمي سكرتير نادي الزمالك في ذلك الوقت، أحرز مع نادى الزمالك العديد من بطولات الدورى العام وكأس مصر وأهمها أول بطوله للدورى العام يحرزها نادى الزمالك وذلك فى موسم 1959 - 1960.

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اعتزل الكرة عام ١٩٧٤ وعمره أربعون عامًا ليكون أكبر لاعب عمّر في الملاعب المصرية، ليعتزل وهو في سن الـ40 ، ولعب ٨٢ مباراة دولية وأحرز خلالها عشرة أهداف وحصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى من الرئيس الاسبق "جمال عبد الناصر" ومرة من الراحل "محمد أنور السادات".

بعد الاعتزال اتجه يكن حسين إلى التدريب حيث عمل مدربًا لعدة أندية خليجية ثم استقر تماماً بالقاهرة منذ عام 1983.

وبخلاف أنه كان نجما داخل الملاعب إلا أنه خطفته أضواء السينما وشارك فى الفيلم السينمائى (الحسناء والطبلة)والذى لعبت بطولته شويكار مع شكرى سرحان وحسن يوسف وسمير صبرى.

رحل يكن حسين عن عالمنا في ٢٢ ديسمبر من عام ٢٠١٢ بعد صراع طويل مع المرض وترك بصمة مميزة ولتتذكره دائما الجماهير.