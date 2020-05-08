شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث إطلالات مصطفى محمد بقميص "تيمون وبومبة" وكمامة سوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مصطفى محمد، مهاجم نادى الزمالك، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، ظهر خلالها مرتدياً الكمامة برفقة أحد أصدقائه، كإجراء وقائى فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد.

كما ارتدى مصطفى محمد قميصاً حمل رسماً للفيلم الكرتونى الشهير الأسد الملك وبالتحديد لشخصيتى "تيمون وبومبة".

ورغم تراجع القيمة التسويقية للاعبين بسبب توقف النشاط الرياضى تخوفاً من وباء كورونا المستجد، استطاع نجم نادى الزمالك الشاب، مصطفى محمد، وجون أنطوى مهاجم بيراميدز أن يتربعا على عرش قائمة أغلى مهاجمى الدورى المصرى، بعد الأداء القوى الذى قدماه خلال الموسم الجارى.

كان مصطفى محمد قد سجل قيمة تسويقية بلغت مليون و200 ألف يورو، أى ما يعادل 20.5 مليون جنيه مصرى، قبل أن يتراجع فى أبريل الجارى إلى 950 ألف يورو، أى ما يعادل 16 مليونا و200 ألف جنيه مصرى، مازال يتربع بهم على عرش قائمة أغلى المهاجمين فى الايجيبشن ليج.

Advertisements

ويرفض الزمالك الاستغناء عن مصطفى محمد فى الوقت الحالى، وهو ما أكده مسئولو الأبيض لعدة أسباب، فى مقدمتها الأهمية الفنية للمهاجم، بجانب صعوبة التعاقد مع مهاجم بديل له فى الوقت الحالي.

كانت الفترة الماضية، قد شهدت أنباء عن عروض من الخليج وتركيا، لضم مصطفى محمد قبل أن يُعلن عفت نصار لاعب الزمالك السابق أن لديه معلومات مؤكدة تُفيد برغبة 3 أندية إنجليزية فى ضم مهاجم الزمالك الشاب، وهو ما لم يؤكده أو ينفيه مسئولو القلعة البيضاء.



مصطفى محمد بالكمامة



مصطفى محمد

ويفكر مسئولو الزمالك فى استثناء لاعبي فريق الشباب من قرار البيع النهائي، وتكرار تجربة مصطفي محمد الذي تمت إعارته موسما لطلائع الجيش وأخر لطنطا الي ان عاد للفريق مهاجما للفريق الأول محملا بالخبرات، حيث سيكون هناك دراسة دقيقة لجميع اللاعبين الشباب الموهوبين الذين رشحهم طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة بالزمالك بالتنسيق مع مدربى فرق الناشئين .

ويدرس مسئولو الزمالك الاستعانة ببعض اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين وفريق الشباب بالنادي ضمن الصفقات التبادلية التي يتفاوض بشأنها النادي لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووضع مسئولو الزمالك 3 لاعبين من الناشئين يمكن إعارتهم لفرق الدورى لاكتساب خبرة والعودة مرة آخرى للنادي وهم الثلاثى حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعى.