شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: التجديد لعبد الغنى وعبد الله جمعة ضرورى قبل عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء بضرورة استغلال فترة توقف النشاط الرياضى الحالية فى حسم ملفات التجديد العالقة قبل استئناف مسابقة الدورى العام.

وكتب عيد عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، "فرصة بقى دلوقتى والدنيا هادية نتحرك ونشوف اللاعيبة اللى هنجددلها علشان مندخلش فى حوارات ويبقى تركيزنا كله فى الملعب بس".



احمد عيد

أضاف نجم الزمالك السابق، "أول اتنين محمد الغني وعبد الله جمعة خصوصاً عقودهم قليلة وسنهم صغير ودى أولويات قبل ما تشوف هتجيب مين تحافظ علي اللي عندك الأول وبعدين نشوف نواقصنا ونجيبها".

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وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك، غزل المحلة، أسوان، حرس الحدود، أهلى بنى غازى، طلائع الجيش، المصرى، وادى دجلة والجونة.

ويملك اللاعب فى رصيده من الألقاب كل 4 كأس مصر ولقب الدورى المصرى، ولقب لكأس السوبر المصري، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

ويعد أحمد عيد عبد الملك صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولة الكونفدرالية، والذى سجله بعد مرور عشر ثوان من بداية مباراة فريقه حرس الحدود أمام كالوم الغينى عام 2006.

وأعلن أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، موافقته على ترشيحه من زميله طارق حامد ردا على دعوة سعد سمير، بخصوص التكفل برعاية عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا والسيول.