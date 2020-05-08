شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى "معروض" على الزمالك لضمه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع فى نادى بيراميدز أن إدارة التعاقدات بالنادى عرضت الغانى جون أنطوى، مهاجم الفريق، على مسؤولى الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، فى إطار المفاوضات التى دارت بين الناديين حول الصفقات التبادلية.

ومن المنتظر أن يعرض مسؤولو الزمالك جهود أنطوى على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لتحديد الموقف من ضمه من عدمه، إلا أن اكتمال قائمة الأجانب بالفريق قد تحول دون إتمام الصفقة، خاصة مع وجود دراسة بضم لاعب أجنبى جديد يجيد فى عدة مراكز هجومية وليس رأس الحربة فقط الذى يجيد به جون أنطوى.

فيما بدأ مسئولو نادى بيراميدز تحصين المهدى سليمان حارس مرمى الفريق الأول من العروض التى تلقاها مؤخرًا، وأبرزها من النادى الأهلى الذى قام بجس نبض اللاعب عن طريق وكيل أعماله دون الدخول فى مفاوضات رسمية مع الإدارة، وأكد المهدى سليمان، أن إدارة نادى بيراميدز تحدثوا معه وطالبوه بعقد جلسة خلال الفترة المقبلة من أجل حسم ملف تجديد تعاقده الذى سينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك من أجل تحصين اللاعب وضمان استمراره.

وأضاف حارس بيراميدز، أنه أول لاعب انضم لصفوف بيراميدز وقت تأسيسه، وأن قيمة عقده لا يتخطى الـ 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن المفاوضات المقبلة ستشهد تغيرا فى قيمة العقد خاصة أنه أصبح الحارس رقم واحد حاليًا، ويرى المهدى سليمان أن شريف إكرامى حارس مرمى كبير وأى نادٍ يتشرف بالتواجد فى صفوفه وأى فريق سيستفيد من خبراته، مشيرًا إلى أنه الحارس الأول بببراميدز وانضمام إكرامى لا يقلقه كما يوجد 3 حراس مرمى كبار فى صفوف الفريق السماوي.

Advertisements

وتابع، "إكرامى لا يشارك منذ 3 سنوات ومن الصعب تقييمه حاليا، ولعبت 21 مباراة فى الموسم الحالي، وبشأن المنافسة سأتفوق عليهما بعملى داخل الملعب كما أننى أحافظ على نفسى بفضل الالتزام فى تدريباتى وفى نظامى الغذائي".

شدد حارس بيراميدز، على أنه يقدر على المشاركة الأساسية فى وجود أى حارس مرمى بمصر، ولكن فيما يخص محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى قال: "هو حارس مرمى كبير ووصل لمرحلة كبيرة من التألق، وفى حالة انضمامى للأهلى سأحتاج لوقت من أجل أن يجلس الشناوى على دكة البدلاء، كما أن الأهلى والزمالك يضيفان لأى لاعب.