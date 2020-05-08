شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة فيفا تخطر اللجنة الخماسية بانتهاء عملها فى أكتوبر بحد أقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اجتماع فيديو كونفرانس بين مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولى فيفا سارة ساليمون، تم خلاله التأكيد على إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال العام الجارى، وأن عمل اللجنة للخماسية سينتهى بحد أقصى فى شهر أكتوبر المقبل بدلا من ٣١ يوليو بسبب فيروس كورونا.

وكان أحمد شوبير كشف أن مندوبة الاتحاد الدولى فيفا سارة ساليمون اتفقت مع مسئولى اللجنة الخماسية على إلغاء الانتخابات على منصب النائب فى لائحة اتحاد الكرة والانتخابات المقبلة .

وقال شوبير، فى تصريحات عبر برنامجه ملعب اون تايم سبورتس، إن مندوبة فيفا أكدت أنه لن يتم إقامة انتخابات على منصب النائب وجعلها بالاختيار عقب نجاح مجلس الإدارة واختيار اثنين منهم نائب أول ونائب ثان .

فى سياق مغاير، أوصى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، باستمرار مسابقة مواليد 99 فى الموسم المقبل وعدم إلغائها، خاصة أنها فرصة لضم بعض اللاعبين لصفوف المنتخب الذى يستعد لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم عقد جلسة بين شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى والإدارة الفنية بالاتحاد، برئاسة محمود سعد، لمعرفة رأيه النهائى فى إقامة البطولة الموسم المقبل من عدمه، خاصة أن هذا الدورى كان يخدم المنتخب الأولمبى فى تجهيز بعض اللاعبين ممن لم يشاركوا فى الفريق الأول بصفة منتظمة

وطالبت سالمون من اللجنة الخماسية التجهيز لاقامة جمعية عمومية خلال الفترة المقبلة لاعتماد لائحة النظام الاساسى وتحديد موعد لاقامة الانتخابات لتعيين مجلس ادارة جديد لاتحاد الكرة.