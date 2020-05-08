سر_الرقم (15).. بشير التابعي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:
حين كانت توزع الأرقام على اللاعبين في الملعب كان يحصل المدافعين على الأرقام الصغيرة باعتبار أن حارس المرمى يكون رقم 1 ولكن مع تطور اللعبة أصبحت الأرقام متغيرة ولكن ظلت أرقام المدافعين صغيرة.
لذا قد تجد غريبًا أن يرتدي مدافعًا الرقم 15!.. بشير التابعي، لاعب المنتخب والزمالك الأسبق يروي قصة الرقم 15 ضمن سلسلة حلقات #سر_الرقم التي تُنشر على يلاكورة/الخليج 365 تباعًا مع أيام شهر رمضان.
بشير التابعي كان يُحب لاعب فريقه السابق رضا عبد العال ـ الذي اشتهر بالرقم 15 مع الزمالك ـ ليس ذلك فحسب أخاه الأكبر كان لاعبًا في صفوف منتخب مصر للطائرة ويرتدي الرقم ذاته:"الاثنين حببوني في الرقم فلبسته".
ولم يجد عائقًا في الحصول على رقم 15 سواء مع الزمالك أو المنتخب أو حتى عند احترافه في الدوري التركي:"اللي كنت عاوزه بعمله" لكنه كان ملفتًا:"المعروف أن المدافع بيلبس 6، 2، 3 ولما الرقم كبر كان 8 مع كابتن أشرف قاسم.. لكن 15 كان جديدًا".
ويتم حديثه بالإشارة إن أن كابتن محمود الجوهري، الذي كان يُدقق في بعض تفاصيل اللاعبين لم يتحدث معه عن رقم 18:"حبيت الرقم عشان رضا عبد العال وأخويا والرقم الحمدلله كان وشه حلو عليا".. هذه كانت قصة الرقم 15 انتظروا قصة الرقم 16 مع لاعب في الدوري المصري غدًا.
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