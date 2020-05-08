الحكام يستعدون لاستئناف البوندسليجا بمشاعر مختلفة وفحصين للكشف عن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كان هناك الكثير من الحديث حول كيفية تعامل الفرق مع مفهوم استئناف الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ولكن ماذا عن الحكام؟

يبدو أن الحكام تم تجاهلهم بشكل ما، وأفادت مجلة "كيكر" الألمانية أنه لم يخضع أي منهم لفحص الكشف عن فيروس كورونا حتى الآن.

ولكن هذا تغير الآن، قبل استئناف الدوري يوم 16مايو، بالنسبة للـ26 حكما للبوندسليجا والـ22 حكما للدرجة الثانية.

وقال كريستيان سيفيرت رئيس رابطة الدوري الألماني أمس الخميس :"بالطبع سيكون الحكام والمساعدين والحكم الرابع، مطالبون بالنظافة والصحة".

ونشرت الرابطة المفهوم الخاص بحكام المباريات، حيث سيخضع الحكام لفحص فيروس كورونا قبل الاستئناف، وعشية مباراتهما المقبلة بالدوري.

اما منطقة تواجد حكم الفيديو المساعد، سيتم إعادة تصميمها بما يتناسب مع متطلبات التباعد الاجتماعي.

وقال لوتس ميشائيل فروليش رئيس الحكام في الاتحاد الألماني لكرة القدم :"إنه وضع غير عادي على الحكام أيضا، والذي يمكن أن يتم التعامل معه فقط إذا كان كل شخص منضبطا و يتصرف بطريقة مثالية. وسيتطلب الامر أيضا الكثير من المرونة والصبر".

وذكر الاتحاد الألماني أن الحكام سيدخلون في عزل ذاتي لمدة 14 يوما إذا جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية، مثل اللاعبين.

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وسيتم تعيين الحكام للمباريات في يوم المباراة وليس قبلها. وسمح الاتحاد الألماني للحكام بإدارة المباريات في منطقتهم ولكن المباريات في مسقط رأسهم تظل محظورة.

وستكون إدارة المباريات بدون جمهور تحديا كبيرا للحكام وطواقمهم.

وقال دينيز أيتيكين، الحكم الذي أدار مباراة مونشنجلادباخ مع كولون التي أقيمت بدون جمهور في آذار/مارس الماضي "كانت من الصعب للغاية التركيز طوال الوقت" وعبر عن آماله أن يسمح للجماهير بالعودة في أسرع وقت ممكن.

ولكن كانت هناك رؤية مختلفة لدانيل سيبيرت، الذي مثل أيتيكين يدير مباريات في ألمانيا ودوليا وخاض تجربة إدارة مباريات بدون حضور الجمهور.

وقال :"إنه أصعب ولكن أسهل.تسمع الالتحامات، الساق بالسابق، باطن القدم بباطن القدم. هذا ينتج عنه صوتا دقيقا للغاية. وكحكم، لدي أذن مدربة لمعرفة الالتحامات التي تكون ضد القواعد والالتحامات التي تظل ضمن القواعد العادلة".

في الوقت نفسه سيتطلع الحكام للمباريات مرة أخرى لأنهم خسروا أموالا خلال فترة التوقف. لا يوجد حكام محترفين حقيقيين في البلاد.

ويحصل الحكام على بدل مالي يصل خمسة آلاف يورو (5400 دولار) في المباراة، وكان هناك خسارة للمزيد من الأموال لهؤلاء الذين كانوا في مهمة أوروبية أو تم اختيارهم لأمم أوروبا (يورو 2020) التي تأجلت للعام المقبل.

ويبدو أن الاتحاد الألماني حتى الآن لا يقوم بتعويض الحكام عن الدخل الذي خسروه، ولكن حكام المباريات يحصلون على مبلغ ثابت كل موسم مكون من خمسة أرقام، يصل إلى 80 ألف يورو لحكم معتمد من فيفا.

وقال روني زيميرمان نائب رئيس الاتحاد الألماني، المسؤول عن الحكام :"في المجال الاحترافي يتم خسارة جزء كبير من الدخل".