لحماية صحة اللاعبين ..الاتحاد الإسباني يوافق على زيادة التبديلات في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني(الليجا)، تنفيذ قاعدة زيادة عدد التبديلات إلى خمسة لاعبين عند الضرورة في المباريات حال الموافقة على تعديلها.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب)، على تعديل القاعدة لتخفيف الضغط على اللاعبين في جدول مباريات مزدحم عقب عودة منافسات كرة القدم المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستسمح الكرة الإسبانية، التي تأمل في عودة المنافسات في منتصف يونيو المقبل، بزيادة التبديلات من ثلاثة إلى خمسة لكل فريق خلال المباراة الواحدة.

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وذكر الاتحاد الإسباني في بيان له : يمكن إجراء هذه التغييرات في ثلاث لحظات من المباراة، بهدف حماية صحة اللاعبين بعد القيود التي فرضت عليهم خلال فترة الحجر في تدريباتهم".

وأضاف الاتحاد الإسباني ان رئيسه لويس روبياس اقترح الفكرة على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بزيادة التبديلات ،وانه نقل الفكرة بدوره إلى إيفاب للموافقة عليه.

وفي ألمانيا ، تبحث أندية الدوري (بوندسليجا)، فيما إذا كانت ستطبق القاعدة أم لا إذا تم التصديق عليها.