"برع في إطلاق النار".. مهاجم توتنهام يتحول لعسكري متفوق في الجيش الكوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ذكر تقرر إخباري أن سون هيوج مين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي أنهى دورة تدريبية عسكرية في كوريا الجنوبية استمرت لمدة ثلاثة أسابيع .

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" تصريحات عن مسؤولين أكدوا خلالها أن سون - 27 عاما- كان من أفضل المؤدين في فصله، خاصة في مجال إطلاق النار حيث حافظ على سجله مثالي.

ووفقا لضابط في مشاة البحرية :"سيتلقى سون جائزة (بيلسونج)، وهي واحدة من خمسة أنواع للجوائز لأفضل المؤدين".

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يذكر أن الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية إلزامية ويمكن أن تستمر لمدة 24 شهرا.

وحصل سون على إعفاء بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بالميدالية الذهبية في دوري الألعاب الآسيوية في 2018، وهو ما يعني أنه وزملائه مطالبون فقط بالخضوع للتدريبات الأساسية.

ومازال سون مطالب باستكمال 544 ساعة من الخدمة المدنية في أقل من ثلاث سنوات لإكمال واجبه.