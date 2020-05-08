مدرب الإسماعيلي ينفي اصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أنه بخير، نافيا إصابته بفيروس كورونا المستجد كما تردد.

وقال جوميز في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" إنه يمارس حياته بشكل طبيعي في مدينة الإسماعيلية ولم يتعرض للإصابة بكورونا .

وأضاف :"المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي، هو صاحب القرار الأول والأخير في ملف رحيل باهر المحمدي، خاصة أنه مازال مرتبط بعقد مع النادي".

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وأوضح:"لم يتحدث معي أي مسئول بالنادي عن رحيل اللاعب".

وتابع :"أرفض رحيل باهر المحمدي، واتمنى استمراره مع الإسماعيلي، فهو مدافع من الطراز الجيد".

وقال :"لم أخطط لرحيل باهر المحمدي، ولم أضع بدائل حال رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الجاري".