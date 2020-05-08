بالصور.. عاد ميسي.. برشلونة يخوض أول مران بعد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد فريق برشلونة إلى المدينة الرياضية حتى يخوض اللاعبون المران الفردي الأول لهم منذ توقف الدوري الإسباني بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووصل كل لاعب من برشلونة إلى المدينة الرياضية في سيارته الخاصة مرتديا ملابس التدريب، ليتمكن من الذهاب إلى الملعب مباشرةً دون الحاجة لدخول غرف تغيير الملابس.

وأقيم المران على 3 ملاعب: ملعب تيتو فيلانوفا، ملعب 2 وملعب 3، حيث تم تقسيم اللاعبين للحفاظ على مسافة السلامة المطلوبة المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية.

وبمجرد انتهاء الجلسة التدريبية، عاد اللاعبون مباشرة إلى المنزل دون زيارة غرف تغيير الملابس أو الاستحمام.

ولا يوجد تاريخ محدد لاستئناف الليجا، ولكن يتوقع خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني العودة في 22 يونيو المقبل، حال الحصول على الموافقات من اللجان الصحية والحكومة.

يُذكر أن الدوري الإسباني متوقف منذ مارس الماضي، حيث كان برشلونة متربعا على الصدارة عندما تم تعليق البطولة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

Advertisements