عودة البوندسليجا تعيد الصراع على اللقب والابتعاد عن الهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - ألمانيا- د ب أ:

يمكن للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتزال دور صانع الألعاب الذي قامت به أثناء مناقشات استئناف منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) خلال وباء فيروس كورونا.

بداية من 16 مايو، بعد شهرين بدون كرة قدم في ألمانيا، يمكن أن تستأنف المنافسات حاليا، حيث يتعين على الفرق سريعا أن تكيف عقليتها للمسابقة الرياضية المقبلة.

ويحتل بايرن ميونخ، حامل اللقب، صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط أمام ملاحقه بوروسيا دورتموند، فيما يحتل لايبزج المركز الثالث بفارق نقطة خلف دورتموند. وكان بايرن، حامل الرقم القياسي من حيث عدد التتويج بالبطولة، يسعى للفوز بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي، تحت قيادة المدرب هانزي فليك وذلك قبل أن يتوقف اللعب. ولكن رحلات إلى دورتموند (26 / 27 مايو) ثم باير ليفركوزن ثم بوروسيا مونشنجلادباخ، صاحب المركز الرابع، بإمكانها أن تفسد عمل بايرن.

وفي الصراع من أجل التأهل إلى أوروبا، يبدو أن باير ليفركوزن، صاحب المركز الخامس، هو التهديد الوحيد للأندية الأربعة الأولى في مسعاها نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا. حيث يبتعد ليفركوزن عن مونشنجلادباخ بفارق نقطتين بينما يبتعد عن شالكه، صاحب المركز السادس، بفارق عشر نقاط. وتكمل فرق فولفسبورج وفرايبوررج وهوفنهايم بقية المراكز في النصف العلوي من جدول الترتيب ولديهم آمال قوية في اللعب بأوروبا – خاصة إذا تمكن بايرن من تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم حيث سيعني هذا الأمر تأهل صاحب المركز السابع في الدوري إلى الدوري الأوروبي.

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وفي معركة الهبوط، حصد فريق بادربورن، الصاعد مؤخرا، 16 نقطة ويقبع في المركز الأخير بفارق ست نقاط خلف فورتونا دوسلدورف صاحب المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في الدوري، حيث يلتقي الفريقان مباشرة يوم 16 مايو. أما نادي الأزمات فيردر بريمن فيحتل المركز الثاني من القاع حيث حقق أربعة انتصارات فقط من أصل 24 مباراة خاضها حتى الآن. كما تعيش فرق ماينز وأوجسبورج وهيرتا برلين في قلق خوفا من الهبوط، بينما لم يضمن بعد فريقي آينتراخت فرانكفورت، أو يونيون برلين بقائهما في الدوري.

وفيما يتعلق بلقب هداف الدوري، سيستمر الصراع على لقب الهداف بين روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن، والذي سجل 25 هدفا، وتيمو فيرنر لاعب لايبزج الذي سجل 21 هدفا. وأفادت تقارير أن فيرنر قرر عدم الانتقال لبايرن ميونخ ليضع بعض التوابل على المعركة، بينما يطارد ليفاندوفسكي لقب الهداف للمرة الخامسة والثالثة على التوالي. ويحتل جادون سانشو لاعب دورتموند المركز الثالث في الترتيب ولكنه سجل 14 هدفا فقط.

المدربون الجدد، استغل فريق هيرتا برلين الراحة الإجبارية بسبب فيروس كورونا، في تعيين مدير فني جديد للمرة الرابعة هذا الموسم – حيث يتوقع أن يجلب برونو لاباديا العناوين الرئيسية الإيجابية للمدينة. وعانى فريق برلين فترة كارثية تحت قيادة يورجن كلينسمان وأضاف سالومون كالو إلى مهزلة هذا الموسم من خلال نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر لاعبين يتجاهلون قواعد النظافة. وكان أوجسبورج قام بتعيين هيكو هيرليش قبل توقف الموسم ولكنه لم يجلس على مقاعد البدلاء حتى الآن.

وفيما يخص كأس ألمانيا، فجر الاتحاد الألماني لكرة القدم مفاجأة بان استئناف كأس ألمانيا لم يحصل على موافقة من قبل السلطات السياسية.وتوقفت المسابقة من الدور قبل النهائي ، حيث كان يفترض أن يلتقي بايرن ميونخ بضيفه آينتراخت فرانكفورت، فيما كان يفترض أن يستضيف ساربروكن فريق ليفركوزن لتحديد طرفي المباراة النهائية في برلين. ولكن في النهاية يتوقع الوصول لحل.