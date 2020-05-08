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لايبزيج الألماني يعلن تمديد عقد مدافعه ويقطع الطريق علي برشلونة

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أعلن نادي ريدبول لايبزيج الألماني عن تجديد عقد الظهير الأيمن  لوكاس كلوسترمان البالغ من العمر 23 عاماً حتي 2024.

وأعرب كلوسترمان عن سعادته بتجديد عقده

مع النادي، قائلا: "أنا سعيد لتمديد عقدي مع لايبزيج، الآن بات مستقبلي واضًحاً، لقد تطورت كثيراً خلال السنوات الستة التي قضيتها هنا مع لايبزيج".

وكان اللاعب الألماني قد ارتبط خلال الأهر الماضي بالانضمام لفريق الإسباني، الذي يبحث عن تدعيم مركز الظهير الايمن في ظل الرحيل المتوقع للربتغالي سيميدو.

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