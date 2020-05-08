أعلن نادي ريدبول لايبزيج الألماني عن تجديد عقد الظهير الأيمن لوكاس كلوسترمان البالغ من العمر 23 عاماً حتي 2024.
وأعرب كلوسترمان عن سعادته بتجديد عقدهمع النادي، قائلا: "أنا سعيد لتمديد عقدي مع لايبزيج، الآن بات مستقبلي واضًحاً، لقد تطورت كثيراً خلال السنوات الستة التي قضيتها هنا مع لايبزيج".
وكان اللاعب الألماني قد ارتبط خلال الأهر الماضي بالانضمام لفريق برشلونة الإسباني، الذي يبحث عن تدعيم مركز الظهير الايمن في ظل الرحيل المتوقع للربتغالي سيميدو.
كانت هذه تفاصيل خبر لايبزيج الألماني يعلن تمديد عقد مدافعه ويقطع الطريق علي برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.