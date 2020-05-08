صراع انجليزي على سافيتش نجم لاتسيو

يسعى نادي مانشستر يونايتد و تشيلسي وتوتنهام، لضم الصربي المتألق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط فريق لاتسيو الإيطالي خلال الميركاتو المقبل. وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الثلاثي مان يونايتد، وتشيلسي وتوتنهام يتصارعون من اجل ضم سافيتش. وتابعت الصحيفة أن النادي الإيطالي حدد مبلغ ٨٠ مليون جنيه استرليني، من أجل الاستغناء عن خدمات سافيتش. مبلغ ٨٠ مليون جنيه استرليني، من أجل الاستغناء عن خدمات سافيتش. وألمح المدير الرياضي بالنادي تاري أن سافيتش يستطيع حسم مستقبله، فاتحا المجال له سوءا بالبقاء أو الرحيل.

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