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الدوري الألماني يُستأنف تحت شروط صارمة

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اكدت رابطة الدوري الألماني أن الموسم  الكروي سوف يستأنف يوم 16 مايو الجاري  تحت شروط بروتوكول

صحي صارم يحظر على الجماهير دخول الاستادات.

كانت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم  قد اعلنت إستئناف الموسم  يوم 16 مايو الجاري، لتصبح أول بطولة دوري في أوروبا تستأنف نشاطها في خضم جائحة .

 

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