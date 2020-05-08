سلامة لاعبي برشلونة من كورونا

كشفت نتائج الفحوصات التي خضع لها لاعبو نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم وطاقمه الفني عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا.

وكان لاعبو أندية الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا قد عادوا إلى المعسكرات التدريبية مع أنديتهم الاسبوع

الجاري حيث خضعوا لفحوص فيروس كورونا املا في استئناف التدريبات الجماعية بنهاية هذا الأسبوع.

وأعلنت إسبانيا حالة طوارئ منذ 13 مارس في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا

لكن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء، كشف عن خطط تهدف إلى إعادة الحياة لطبيعتها مع بدء إنخفاض حالات الإصابة بكورونا.

وهناك خطة لإجراء ما يقرب من 2000 اختبار للكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين والمدربين بفرق الدوري الإسباني، وسط توقعات بإصابة ما بين 25 و30 منهم بفيروس كورونا.