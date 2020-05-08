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راكيتيتش يعلق على احتمالية رحيله من برشلونة

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تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق عن مستقبله مع النادي الكتالوني، وسط التقارير التي تشير لرحيله عنهم.

قال راكيتيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:" انا سعيد للغاية

مع برشلونة، لكن إذا لم استطع استكمال عقدي مع النادي لأي سبب من الأسباب، سوف أجلس واتحدث مع مسؤولو النادي".

وعن التقارير التي تزعم رغبة برشلونة ببيعه، قال أنه اعتاد على تلك التقارير التي تكتب دائمًا، مضيفًا:" انا داخل النادي منذ 6 سنوات، وكل موسم أقرأ تلك التقارير، اعتقد أحيانًا أن كرة القدم مجرد ، وأحيانا أقعتد أنه من الأفضل الضحك عليها". 

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