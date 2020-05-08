تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة عن مستقبله مع النادي الكتالوني، وسط التقارير التي تشير لرحيله عنهم.
قال راكيتيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:" انا سعيد للغايةمع برشلونة، لكن إذا لم استطع استكمال عقدي مع النادي لأي سبب من الأسباب، سوف أجلس واتحدث مع مسؤولو النادي".
وعن التقارير التي تزعم رغبة برشلونة ببيعه، قال أنه اعتاد على تلك التقارير التي تكتب دائمًا، مضيفًا:" انا داخل النادي منذ 6 سنوات، وكل موسم أقرأ تلك التقارير، اعتقد أحيانًا أن كرة القدم مجرد رياضة، وأحيانا أقعتد أنه من الأفضل الضحك عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر راكيتيتش يعلق على احتمالية رحيله من برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.