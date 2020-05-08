أرسنال يقترب من حسم صفقة ظهير باريس سان جيرمان

بات أرسنال الإنجليزي قريبًا للغاية من حسم صفقة التعاقد مع لايفن كورزاوا، الظهير الأيسر لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترةالانتقالات الصيفية المقبلة.
قالت تقارير فرنسية، أن أرسنال يركز على ضم كورزاوا لتدعيم مركز الظهيرالأيسر، خصوصًا بعد أن أصبح الطريق لإتمام التعاقد مع اللاعب ممهداً عقب انسحاب برشلونة الإسباني من الصفقة.
ويركز برشلونة بشكل أكبر على التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم انترميلان الإيطالي.
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