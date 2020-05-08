مهاجم ساسولو يشعل الصراع بين روما ونابولي

دخل نادي روما في صراع مع نادي نابولي، من أجل ضم الإيفواري جيريمي بوجا، مهاجم ساسولو خلال الميركاتو الصيفي

المقبل.

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" أن بوجا أصبح هدفًا لنادي روما من أجل

تعزيز خط الهجوم لدى نادي العاصمة الإيطالية.

وتابعت أن نابولي يسعى لضم بوجا بعد اقتراب دريس ميرتينز، وميليك من الرحيل عن نابولي، وتعويض رحيلهما الصيف المقبل.