مهاجم ساسولو يشعل الصراع بين روما ونابولي

دخل نادي روما في صراع مع نادي نابولي، من أجل ضم الإيفواري جيريمي بوجا، مهاجم ساسولو خلال الميركاتو الصيفيالمقبل.
وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" أن بوجا أصبح هدفًا لنادي روما من أجلتعزيز خط الهجوم لدى نادي العاصمة الإيطالية.
وتابعت أن نابولي يسعى لضم بوجا بعد اقتراب دريس ميرتينز، وميليك من الرحيل عن نابولي، وتعويض رحيلهما الصيف المقبل.
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