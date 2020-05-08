باريس سان جيرمان ينسحب من سباق التعاقد مع مدافع ريال مدريد

أكدت تقارير فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع النجم المغربي أشرف حكيمي، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، والمعار لصفوفبوروسيا دورتموند الألماني.
قالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن باري سان جيرمان تراجع عن إتمام صفقة حكيمي، نظراً لارتفاع قيمتها الماليةالتي تصل إلى 55 مليون يورو، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب فيروس كورونا.
تفضل إدارة البي اس جي أن تركز على تفعيل بند الشراء في عقد المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي المعار من إنترميلان الإيطالي.
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