إنتر ميلان يتراجع عن ضم لاعب أتالانتا

تراجع نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن ضم الألماني، روبين جوسينس، الظهير الأيسر لفريق أتالانتا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

كتب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن اتالانتا يريد

مبلغ 30 مليون يورو من أجل التخلي عن لاعبه الألماني، جوسينس، وهو ما يراه مسؤولو إنتر ميلان رقمًا كبيرًا. وأشار الموقع إلى أن اللاعب يعد هدفًا لليستر سيتي، بعدما اقترب نادي تشيلسي وإنتر ميلان من الانسحاب من الصفقة.

وأضاف، أن إنتر ميلان بدأ بالتحرك من أجل ضم ماركوس ألونسو المنبوذ حاليًا بتشيلسي.