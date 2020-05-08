برشلونة يواصل تحركه لضم نيمار

كشف تقرير صحفي إسباني أن برشلونة لا يزال يخطط لضم نيمار، نجم باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
أضافت الصحيفة، أن برشلونة يفكر بـالدفع بلاعب أو أكثر من أجل إقناع النادي الباريسي بالتخلي عن نيمار، وتسهيلعملية عودته.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعبين الذين قد يدخلون ضمن الصفقة هم، عثمان ديمبلي، ونيلسون سيميدو، وراكيتيتش، وصامويل أومتيتي، وجان كلير توديبو.
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