رياضة | قرار نهائي.. الزمالك يحسم مصير طارق حامد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار نهائي.. الزمالك يحسم مصير طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي الزمالك موقفه النهائي بشأن مستقبل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل طارق حامد في نهاية الموسم الجاري مهما كان العرض المقدم له.

Advertisements

وأشار مرتضى منصور إلى أن النادي الأبيض يحتاج إلى خدمات طارق حامد بشكل كبير في الموسم المقبل لذلك لا ينوي النادي التخلي عنه نهائيا.

يذكر أن طارق حامد تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية من بعض أندية الخليج لضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة